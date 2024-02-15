В городах Хорватии появились угрожающие сербам неоусташеские граффити

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В пятнадцати городах и городках хорватской Далмации появились неоусташеские баннеры, сообщающие, что этническая чистка сербов в стране не закончилась.

Ответственность за акцию открыто взяли на себя праворадикальные группировки футбольных фанатов «Торнадо» и «Торчида», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первые черные баннеры с подписью «Наша «Буря» не прекращалась» появились в самых крупных городах хорватской Далмации – Сплите и Задаре, а следом в 13 других более мелких городках.

Девиз отсылает к одноименной карательной операции 1995 года, когда хорватской военщине при помощи оружия, советников и авиации НАТО удалось уничтожить непризнанное мировым сообществом государство хорватских сербов Республику Сербская Краина. Тогда беженцами стали порядка 300 тысяч человек, около двух тысяч были убиты, либо пропали без вести.

Характерно, что на баннерах изображен словно сошедший с пропагандистских плакатов усташеской, союзной Третьему Рейху Независимой Державы Хорватской (НДХ) мрачного вида боец в каске с национальным символом хорватов – шаховницей, но именно периода правления усташей (с белой клеткой в верхних углах, когда как на гербе современной Хорватии в верхних углах – красная клетка).

При этом все баннеры подписаны названиями праворадикальных группировок футбольных фанатов «Торнадо» и «Торчида», многие из которых воевали и воюют против русских на Украине в составе подразделений неонацистского «Азова», запрещенного в РФ.

Представители неоусташеских банд не скрывают своей принадлежности к акции, в частности один из них, ветеран одного из нацбатальонов чернорубашечников HOS, в прошлом заместитель мэра Кутины Дамир Маркуш разместил в соцсетях фото баннеров с подписью: «Не сдаемся». И обещает своим многочисленным молодым поклонникам, что «завтра утром это снова повторится».

Характерно, что крупная часть хорватского населения Далмации – это, в отличие от жителей северо-востока страны, бывшие сербы, чьи предки в разные исторически эпохи были насильно или вынужденно обращены в католичество.