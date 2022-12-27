В городах стало жить опасно. Украина возвращается в начало ХХ века – Бортник

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Маховик истории начал раскручиваться в обратную для Украины сторону, и население снова стало покидать города, переезжая в села.

Об этом в эфире интернет-канала «Klymenko Time» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бортника, в городах стало жить опасно из-за ударов российской армии по энергосистеме.

«Происходит отток населения из Украины и одновременно из городов в малые населенные пункты. Мы наблюдаем это и по Киеву, и по другим городам. Этот отток начался до зимы еще – в городах стало опасно жить, стало сложнее обеспечить ключевые социальные услуги. Зимой этот отток усиливается из-за кризиса, вызванного российскими ударами по нашей энергетике», – сказал эксперт.

«Украина переживает обратный период, чтобы вы понимали, до 1914 года в украинских городах жило не более 20% населения, потом в советское время нарастало, пока в городах не стало жить 60% населения. Сейчас мы переживаем обратный процесс, маховик истории закрутился в обратную сторону. Скорее всего, когда война закончится, то в наших городах будут проживать меньше половины населения», – заявил Бортник.