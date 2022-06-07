В городе Сталина за призыв восстановить отношения с РФ коммунистов выбрасывают на улицу

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Продолжается давление на единственную действующую на левом фланге грузинской политической жизни силу – Единую коммунистическую партию.

Так, местная организация ЕКПГ получила письмо от главы города Гори освободить занимаемую комнату. Мэр города Хинчегашвили отказывает в продлении договора об аренде, срок которой истекает на днях. В случае отказа освободить комнату Хинчегашвили намерен «применить меры, предусмотренные законом».

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В течение почти двух десятилетий у ЕКПГ не было никаких проблем с продлением аренды. Но проблема появилась после 9 мая 2022 года. В этом году акцию, посвященную Великой Победе над фашизмом, коммунисты провели перед музеем Сталина в центре города Гори. Одним из главных требований митинга было немедленное восстановление дипломатических отношений с Россией.

Поддержав неприсоединение Грузии к антироссийским акциям, митингующие, с другой стороны, опротестовали ущербную социально-экономическую политику властей, направленную против интересов трудящихся масс.

Вместе с 50 красными флагами без советской символики два участника митинга принесли копию «Знамя Победы». Полиция потребовала убрать флаги, аргументируя свое требование законом «Хартия Свободы». Получив отказ, она задержала троих человек и оштрафовала двоих из их, хотя вполне могла обойтись предупреждением.

Один из оштрафованных был организатором митинга, никак не нарушивший дискриминационный закон.

Одному задержанному полиция не выписала штраф только после того, как уточнила, что он является гражданином России. Все обстоятельства указывали на то, что был получен приказ наказать задержанных по максимуму.

И вот, следующий шаг – в родном Сталина городе у коммунистической партии отбирают штаб-квартиру. Хотя это не первый такой случай. У ЕКП Грузии отобрали центральный офис в городе Тбилиси в 2019 году после яркой акции, посвященной также 9 Мая. Из-за «Знамени Победы» и тогда был задержан один из участников митинга. Шествие и митинг были организованы в «Парке Победы» в Тбилиси.

Полагаем, что одной из главных причин такой реакции властей в обоих случаях стало требование восстановить дружбу с Россией. Ни одна другая политическая организация не выступает с этим требованием так открыто и настойчиво, тем более во время проводимой Вооруженными Силами России СВО на Украине.

Обе акции были освещены всеми центральными телеканалами Грузии и получили широкую огласку, в том числе и в социальных сетях.

Напоминаем, что в Грузии с 2011 года действует закон, запрещающий коммунистическую символику. Примерно месяц назад адвокатом Лашей Шукакидзе был внесен иск в Конституционный Суд Грузии на предмет соответствия закона «Хартия Свободы» к конституции Грузии.

На данный момент оспаривается также и факт штрафования членов ЕКПГ и конфискации медалей с коммунистической символикой в 2020 году. Последнее дело рассматривается в последней судебной инстанции – в Верховном Суде Грузии.