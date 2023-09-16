В госбюджете на 2024 год – рекордная дыра. Что будет дальше

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На Украине презентовали проект госбюджета на 2024 год. Документ предусматривает рекордный дефицит в размере 1,531 трлн грн или больше 40%.

Недостающее будет покрыто за счет Запада – сейчас для него главное, чтобы не останавливался поток пушечного мяса, отправленных на убой украинцев. Такой прогноз «ПолитНавигатору» озвучил Александр Дудчак, кандидат экономических наук, член движения «Другая Украина».

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«Это государство не живет в режиме планирования реальных расходов и доходов, оно находится на внешнем обеспечении, поэтому проблема дефицита, долгов – это не его проблема. Главное, чтобы Украина поставляла на фронт живые души. В этом у них и есть разделение видов деятельности и разделение труда: «Запад дает деньги и вооружение, Украина поставляет жизни», – сказал Дудчак.

Интересно, что даже несмотря на колоссальную нехватку средств на социальные расходы, в бюджете предусмотрены средства для дальнейшего оболванивания населения – более 1,5 млрд гривен заложили на производство сериалов за государственный счет. Всего за год планируется снять рекордное количество многосерийных фильмов – 53 ленты.

«Сериалы будут идеологически заряженными, на это деньги найдутся. Идеологической работе там уделяют большое внимание, поэтому на это средства находятся и на них дадут еще. Чтобы те, кто отправляется на убой, в голове имели идеологию. Так легче их отправлять на убой», – резюмирует Дудчак.