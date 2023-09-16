В госбюджете на 2024 год – рекордная дыра. Что будет дальше

Анатолий Лапин.  
16.09.2023 20:25
  (Мск) , Киев
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Дзен, Колониальная демократия, Украина, Экономика коллапса


На Украине презентовали проект госбюджета на 2024 год. Документ предусматривает рекордный дефицит в размере 1,531 трлн грн или больше 40%.

Недостающее будет покрыто за счет Запада – сейчас для него главное, чтобы не останавливался поток пушечного мяса, отправленных на убой украинцев. Такой прогноз «ПолитНавигатору» озвучил Александр Дудчак, кандидат экономических наук, член движения «Другая Украина».

На Украине презентовали проект госбюджета на 2024 год. Документ предусматривает рекордный дефицит в размере...

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 «Это государство не живет в режиме планирования реальных расходов и доходов, оно находится на внешнем обеспечении, поэтому проблема дефицита, долгов – это не его проблема. Главное, чтобы Украина поставляла на фронт живые души. В этом у них и есть разделение видов деятельности и разделение труда: «Запад дает деньги и вооружение, Украина поставляет жизни», – сказал Дудчак.

Интересно, что даже несмотря на колоссальную нехватку средств на социальные расходы, в бюджете предусмотрены средства для дальнейшего оболванивания населения – более 1,5 млрд гривен заложили на производство сериалов за государственный счет. Всего за год планируется снять рекордное количество многосерийных фильмов – 53 ленты.

«Сериалы будут идеологически заряженными, на это деньги найдутся. Идеологической работе там уделяют большое внимание, поэтому на это средства находятся и на них дадут еще. Чтобы те, кто отправляется на убой, в голове имели идеологию. Так легче их отправлять на убой», – резюмирует Дудчак.

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