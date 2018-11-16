В Госдепе крупно польстили Украине

16.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Украина является центром геополитической борьбы за будущее всей Европы, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил в Вашингтоне помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, сообщает “Голос Америки”.

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“Так же, как мы не должны забывать Голодомор, должны почтить тех, кто проливал кровь и умер на Майдане, продолжают проливать кровь и умирать на Востоке страны. Мы стоим на стороне Украины и ее светлого будущего. Украина является центром геополитической борьбы за будущее Европы”, – заявил он.

Помощник госсекретаря принимал участие в форуме по случаю 85-й годовщины памяти жертв голодомора, который состоялся в Вашингтоне.