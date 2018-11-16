//exit;
16.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Колониальная демократия, Политика, США, Украина
Просмотров:

В Госдепе крупно польстили Украине

Украина является центром геополитической борьбы за будущее всей Европы, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил в Вашингтоне помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, сообщает “Голос Америки”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Так же, как мы не должны забывать Голодомор, должны почтить тех, кто проливал кровь и умер на Майдане, продолжают проливать кровь и умирать на Востоке страны. Мы стоим на стороне Украины и ее светлого будущего. Украина является центром геополитической борьбы за будущее Европы”, – заявил он.

Помощник госсекретаря принимал участие в форуме по случаю 85-й годовщины памяти жертв голодомора, который состоялся в Вашингтоне.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть