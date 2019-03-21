В Госдепе “решительно” отмывают посла Йованович от обвинений Луценко

21.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Государственном департаменте США заявляют, что утверждения генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что посол США в Украине Мари Йованович давала ему список людей, которых не следует преследовать, не соответствуют действительности и имеют целью запятнать репутацию посла Йованович, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Посол Йованович представляет президента Соединенных Штатов здесь в Украине, и Америка поддерживает посла и его заявления. Утверждение генерального прокурора Украины не соответствуют действительности и имеют целью запятнать репутацию посла Йованович. Такие обвинения на руку только коррумпированным деятелям», — сказано в заявлении представителя Госдепартамента США.

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В Госдепе подчеркивают, что “Украина, как и США, — свободная страна” со свободной прессой, и «политики, эксперты и средства массовой информации имеют право делиться своим мнением, что является частью политического процесса», но это не означает, что эти утверждения являются правдивыми.

«Такие нападки удваивают нашу решимость помогать Украине победить в борьбе с коррупцией», — подчеркнул представитель Госдепа США.

Как уже сообщал “ПолитНавигатор”, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что во время первой встречи с ним посол Украины в США Мила Йованович передала ему перечень людей, в отношении которых нельзя проводить расследование. Об этом Луценко рассказал в интервью американскому HillTV.