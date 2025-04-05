В Госдепе сменили пряник на кнут: что означает ужесточение риторики Рубио в адрес России

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Британское издание The Guardian считает, что «США «проверяют», серьезно ли Россия настроена на мир в Украине.

В публикации ссылаются на слова госсекретаря Марко Рубио, заявившего, что Владимиру Путину «придется принять решение», поскольку американские чиновники, похоже, начинают проявлять нетерпение.

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«США в течение нескольких недель узнают, серьезно ли Россия настроена на мир с Украиной», заявил госсекретарь «В любом случае Путин должен принять это решение, Российская Федерация должна принять это решение. Украина, например, предложила договориться о полном прекращении огня. Мы узнаем достаточно скоро, в течение нескольких недель, а не месяцев, серьезно ли Россия настроена на мир или нет. Если это тактика затягивания, президент Трамп в этом не заинтересован», – заявил Рубио на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе.

Глава Госепа предупредил, что Дональд Трамп не собирается «попадать в ловушку бесконечных переговоров» с Москвой.

«Мы проверяем, заинтересованы ли русские в мире. Их действия — не слова, а именно действия — определят, серьезны они или нет, и мы намерены выяснить это скорее раньше, чем позже», — добавил госсекретарь.

Рубио также проявил более благосклонный тон по отношению к Киеву, отметив, что «украинцы продемонстрировали готовность вступить, например, в полное прекращение огня», отмечает газета.

«Американские чиновники все более нетерпеливо относятся к отсутствию прогресса в мирных переговорах. Хотя Трамп продолжает публично заявлять, что Путин хочет прекратить военный конфликт, в администрации США растет понимание — Кремль вряд ли отступит от своих максималистских требований, прежде чем примет условия мира, которые фактически ликвидируют Украину как независимое, функционирующее государство и втянут ее в сферу влияния России. Европейские союзники призывают Вашингтон занять более жесткую позицию по отношению к Москве и добиться серьезных обязательств по прекращению огня, а некоторые предлагают установить четкие сроки», – говорится в публикации британского издания.

«Москва «обязана ответить Соединенным Штатам», которые «приложили немало усилий, чтобы выступить с посредническими усилиями и предложением о прекращении огня», — заявил в Брюсселе министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Издание напоминает, что на этой неделе Кремль направил посланника в Вашингтон. Доверенное лицо Путина – глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретился со Стивом Уиткоффом, старшим советником Трампа по переговорам с Россией, а также с Рубио в Белом доме в среду. Также он побывал на эфирах либерального телеканала CNN и симпатизирующего республиканцам Fox news.

По итогам этих встреч Дмитриев назвал встречи свидетельством «позитивной динамики» в отношениях между двумя странами и заявил о прогрессе в установлении мира на Украине.

Как отмечает газета, Рубио, главный дипломат США, занял более осторожную позицию, заявив, что надеется, что Дмитриев передаст Москве четкий сигнал.

«Он заберет с собой в Москву несколько посланий, и наше послание заключается в том, что Соединенные Штаты должны знать, серьезно ли вы относитесь к миру», — сказал он.

Российский политолог Максим Жаров призывает оценивать слова Рубио в контексте места, где они были сказаны и аудитории, к которой были обращены.

«Ужесточение риторики госсекретаря США Марко Рубио в отношении российской позиции на переговорах по Украине вряд ли уместно на данный момент называть «ультиматумом», якобы переданным в Кремль через Кирилла Дмитриева. Во-первых, говорил это Рубио в Брюсселе в присутствии союзников по НАТО, которые небезосновательно опасаются в последние дни, что Трамп решил от НАТО дистанцироваться, а то и вовсе его разрушить. Поэтому вся риторика Рубио на встрече глав МИД стран НАТО была посвящена доказательству тезиса, что «Америка от НАТО не отказывается». В связи с чем эта жесткость Рубио в адрес позиции России — часть этой риторики, направленной на снижение уровня тревожности внутри НАТО. Во-вторых, описывая переговорную дилемму по Украине, Марко Рубио отвечал на вопрос журналиста Washington Post. В этой связи ссылки Рубио на давление Конгресса, благодаря которому администрация Трампа якобы не может долго вести «переговоры ради переговоров» по Украине, на самом деле могут быть отражением внутриполитического кризиса в США из-за «тарифной войны», развязанной Трампом», – считает эксперт.

По мнению Жарова, Кремлю, при анализе итогов визита Кирилла Дмитриева в Вашингтон, «безусловно, стоит иметь ввиду все эти внешне- и внутриполитические нюансы в позиции команды Трампа по Украине».

Вместе с тем, Жаров считает, что давление по этому переговорному треку растёт сейчас не столько на Кремль, сколько на Трампа, который в ближайшие дни должен будет определиться, в каких внешнеполитических кейсах ему придётся пойти на уступки своим внутренним и внешним союзникам и противникам.