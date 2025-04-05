В Госдепе сменили пряник на кнут: что означает ужесточение риторики Рубио в адрес России

Сергей Рыжов.  
05.04.2025 10:46
  (Мск) , Москва
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Дзен, Дипломатия, Политика, Россия, Санкции, США, Украина


Британское издание The Guardian считает, что «США «проверяют», серьезно ли Россия настроена на мир в Украине.

В публикации ссылаются на слова госсекретаря Марко Рубио, заявившего, что Владимиру Путину «придется принять решение», поскольку американские чиновники, похоже, начинают проявлять нетерпение.

Британское издание The Guardian считает, что «США «проверяют», серьезно ли Россия настроена на мир...

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«США в течение нескольких недель узнают, серьезно ли Россия настроена на мир с Украиной», заявил госсекретарь «В любом случае Путин должен принять это решение, Российская Федерация должна принять это решение. Украина, например, предложила договориться о полном прекращении огня. Мы узнаем достаточно скоро, в течение нескольких недель, а не месяцев, серьезно ли Россия настроена на мир или нет. Если это тактика затягивания, президент Трамп в этом не заинтересован», – заявил Рубио на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе.

Глава Госепа предупредил, что Дональд Трамп не собирается «попадать в ловушку бесконечных переговоров» с Москвой.

«Мы проверяем, заинтересованы ли русские в мире. Их действия — не слова, а именно действия — определят, серьезны они или нет, и мы намерены выяснить это скорее раньше, чем позже», — добавил госсекретарь.

Рубио также проявил более благосклонный тон по отношению к Киеву, отметив, что «украинцы продемонстрировали готовность вступить, например, в полное прекращение огня», отмечает газета.

«Американские чиновники все более нетерпеливо относятся к отсутствию прогресса в мирных переговорах. Хотя Трамп продолжает публично заявлять, что Путин хочет прекратить военный конфликт, в администрации США растет понимание — Кремль вряд ли отступит от своих максималистских требований, прежде чем примет условия мира, которые фактически ликвидируют Украину как независимое, функционирующее государство и втянут ее в сферу влияния России.

Европейские союзники призывают Вашингтон занять более жесткую позицию по отношению к Москве и добиться серьезных обязательств по прекращению огня, а некоторые предлагают установить четкие сроки», – говорится в публикации британского издания.

«Москва «обязана ответить Соединенным Штатам», которые «приложили немало усилий, чтобы выступить с посредническими усилиями и предложением о прекращении огня», — заявил в Брюсселе министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Издание напоминает, что на этой неделе Кремль направил посланника в Вашингтон. Доверенное лицо Путина – глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретился со Стивом Уиткоффом, старшим советником Трампа по переговорам с Россией, а также с Рубио в Белом доме в среду. Также он побывал на эфирах либерального телеканала CNN и симпатизирующего республиканцам Fox news.

По итогам этих встреч Дмитриев назвал встречи свидетельством «позитивной динамики» в отношениях между двумя странами и заявил о прогрессе в установлении мира на Украине.

Как отмечает газета, Рубио, главный дипломат США, занял более осторожную позицию, заявив, что надеется, что Дмитриев передаст Москве четкий сигнал.

«Он заберет с собой в Москву несколько посланий, и наше послание заключается в том, что Соединенные Штаты должны знать, серьезно ли вы относитесь к миру», — сказал он.

Российский политолог Максим Жаров призывает оценивать слова Рубио в контексте места, где они были сказаны и аудитории, к которой были обращены.

«Ужесточение риторики госсекретаря США Марко Рубио в отношении российской позиции на переговорах по Украине вряд ли уместно на данный момент называть «ультиматумом», якобы переданным в Кремль через Кирилла Дмитриева.

Во-первых, говорил это Рубио в Брюсселе в присутствии союзников по НАТО, которые небезосновательно опасаются в последние дни, что Трамп решил от НАТО дистанцироваться, а то и вовсе его разрушить. Поэтому вся риторика Рубио на встрече глав МИД стран НАТО была посвящена доказательству тезиса, что «Америка от НАТО не отказывается». В связи с чем эта жесткость Рубио в адрес позиции России — часть этой риторики, направленной на снижение уровня тревожности внутри НАТО.

Во-вторых, описывая переговорную дилемму по Украине, Марко Рубио отвечал на вопрос журналиста Washington Post. В этой связи ссылки Рубио на давление Конгресса, благодаря которому администрация Трампа якобы не может долго вести «переговоры ради переговоров» по Украине, на самом деле могут быть отражением внутриполитического кризиса в США из-за «тарифной войны», развязанной Трампом», – считает эксперт.

По мнению Жарова, Кремлю, при анализе итогов визита Кирилла Дмитриева в Вашингтон, «безусловно, стоит иметь ввиду все эти внешне- и внутриполитические нюансы в позиции команды Трампа по Украине».

Вместе с тем, Жаров считает, что  давление по этому переговорному треку растёт сейчас не столько на Кремль, сколько на Трампа, который в ближайшие дни должен будет определиться, в каких внешнеполитических кейсах ему придётся пойти на уступки своим внутренним и внешним союзникам и противникам.

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