В Госдепе уверяют, что Индия с энтузиазмом поддерживает антироссийские санкции

Елена Острякова.  
23.10.2024 16:50
  (Мск) , Москва
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Дзен, Индия, Нефть, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, США, Украина


Министр нефти и газа Индии Хардип Пури якобы заверил Вашингтон, что будет поддерживать введенный США потолок цен на российскую нефть.

Об этом помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт заявил «Блумберг ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Министр нефти и газа Индии Хардип Пури якобы заверил Вашингтон, что будет поддерживать введенный...

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«Индия стала отличным партнером в реализации нашей политики, благодаря работе, которую Индия проделала, чтобы побудить свои компании, закупающие российскую нефть, делать это в рамках правил ограничения цен. Как сказал министр Пури мне лично: чем жестче вы, американцы будете настаивать на соблюдении ограничений цен, работая со своими коллегами по G7, тем лучшую цену я получу за нефть, которую мне надо покупать для развития индийской экономики. Таким образом, наши цели совпадают», – утверждал Пайетт.

Напомним, российская нефть, экспортируемая в основном в Китай и Индию, торгуется выше потолка цен «Большой семерки» на протяжении большей части прошедшего года. Об этом говорится в опубликованном сегодня докладе МВФ. По оценкам фонда, дисконт на баррель российской нефти по сравнению с ценой марки Brent составляет $15-20.

Москва и Нью-Дели уже обсуждают долгосрочный контракт на нефтепоставки, которые были бы выгодны обоим государствам. В прошлом году Индия закупила у РФ больше всего нефти – порядка 90 млн т, что вдвое выше предыдущего года.

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