В Госдуме анонсировали освобождение керченских нарушителей

28.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Экс-спикер Верховной рады Владимир Литвин призвал Россию в качестве доброго жеста после смены президента на Украине освободить моряков ВМСУ, задержанных за участие в провокации – попытке прорыва границы РФ возле Керченского пролива, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Об этом украинский политик заявил во время включения из Киева в эфире телеканала «Россия 1».

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«Я предполагал, надеялся и верил, что после смены власти в Украине, после приведения к присяге нового президента, эти моряки будут возвращены в Украину, это был бы очень хороший жест…. Этот жест бы способствовал организации диалога…Не могут быть эти моряки заложниками действий предыдущего президента Украины, почему они страдают? Я думаю, с этой точки зрения, великодушие дало бы позитивный импульс для общественного мнения в Украине», – сказал Литвин.

Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников в ответ заметил, что Россия, освободившая в своё время Надежду Савченко, отпустит и моряков, но только после суда и без ультиматума в адрес Москвы.

«Моряки будут освобождены, поверьте мне. Когда Савченко, которая причастна к убийству, дождалась суда – мы её освободили, обменяли на людей, которые никого не убивали. Эти тоже никого не убивали, тоже, скорее всего, амнистии они подвергнутся после суда за нарушение государственных границ. Дальше вы Савченко куда усадили? В тюрьму после этого. Поэтому, не беспокойтесь. Только должны запомнить одну простую вещь: под давлением Россия делать ничего не будет», – резюмировал политик.