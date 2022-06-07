В Госдуме аплодисментами встретили официальную делегацию ДНР
Делегация Народного совета ДНР посетила сегодня пленарное заседание Госдумы РФ.
Российский парламент приветствовал ее аплодисментами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Их путь к нам был длиной в 8 лет. Сегодня мы обсуждали большой спектр вопросов, которые нам надо решить, чтобы сформировать законодательство ДНР в разных сферах. Мы должны выйти на решение конкретных вопросов, проблем жителей, развития экономики», – сказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Он напомнил, что жители ДНР впервые принимали участие в выборах депутатов российского парламента.
«Наша задача – сделать все, чтобы жители ДНР получили отдачу от тех, за кого голосовали», – добавил глава парламента.
Делегация ДНР пробудет в Москве 4 дня, за это время у нее пройдут встречи во всех фракциях и профильных комитетов Госдумы.
«Значимым направлением работы Народного собрания ДНР сегодня является интеграция освобожденных территорий в правовом поле республики а также его гармонизация с российским законодательством. Главой нашей республики Денисом Пушилиным была поставлена задача провести законодательство в соответствии нормам российского законодательства, и планомерная работа ведется парламентом уже не первый год», – сказал председатель Народного собрания ДНР Владимир Бидёвка.
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