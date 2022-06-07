В Госдуме аплодисментами встретили официальную делегацию ДНР

07.06.2022  14:55 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия


Делегация Народного совета ДНР посетила сегодня пленарное заседание Госдумы РФ.

Российский парламент приветствовал ее аплодисментами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Делегация Народного совета ДНР посетила сегодня пленарное заседание Госдумы РФ. Российский парламент приветствовал ее...

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«Их путь к нам был длиной в 8 лет. Сегодня мы обсуждали большой спектр вопросов, которые нам надо решить, чтобы сформировать законодательство ДНР в разных сферах. Мы должны выйти на решение конкретных вопросов, проблем жителей, развития экономики», – сказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он напомнил, что жители ДНР впервые принимали участие в выборах депутатов российского парламента.

«Наша задача – сделать все, чтобы жители ДНР получили отдачу от тех, за кого голосовали», – добавил глава парламента.

Делегация ДНР пробудет в Москве 4 дня, за это время у нее пройдут встречи во всех фракциях и профильных комитетов Госдумы.

«Значимым направлением работы Народного собрания ДНР сегодня является интеграция освобожденных территорий в правовом поле республики а также его гармонизация с российским законодательством. Главой нашей республики Денисом Пушилиным была поставлена задача провести законодательство в соответствии нормам российского законодательства, и планомерная работа ведется парламентом уже не первый год», – сказал председатель Народного собрания ДНР Владимир Бидёвка.

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