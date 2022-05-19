В Госдуме боятся подсесть на китайскую иглу, слезая с западной

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Слезая с западной иглы в плане импорта компонентов вооружения в пользу импортозамещения, важно не подсесть на китайскую.

Об этом в ходе заседания Госдумы РФ заявил депутат «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласен, что нужно увековечить память наших героев, но для начала наших героев давайте обеспечим всем необходимым. И тогда, может быть, меньше памятников надо будет ставить. Я говорю о ВПК. Сегодня реальная проблема с обеспечением наших военнослужащих. Мы с председателем по обороне обсудили и пришли к выводу, что нужно обсудить проблемы, которые сейчас существуют в ВПК. По понятным причинам мы не можем это делать в открытом режиме», – сказал депутат

«Следующая проблема, с которой тоже ВПК сталкивается, – это импортозамещение. У нас сегодня есть импортные комплектующие даже в продукции ВПК. Почему? Да потому что российские аналоги гораздо сложнее сделать, они дороже, потому что процедуры принятия их одобрения при постановке в специальные изделия очень сложные. Если, например, используются компоненты китайские, то там просто принимаются сертификаты китайской стороны, там всё гораздо проще. Мало того, они субсидируют свой экспорт, поэтому китайские аналоги в разы дешевле. Поэтому, учитывая, что нам сейчас объявлена экономическая война, блокада, многие западные страны оборвали связи, с этой иглы сейчас должны слезать, но ни в коем случае не сесть на китайскую иглу. Это нужно будет обсудить в специальных условиях, может быть, не в открытом режиме», – призвал Гартунг.