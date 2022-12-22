В Госдуме дежурно ругают Запад за обман, о котором критики «Минска» предупреждали 8 лет

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Запад должен ответить за свои преступления, совершенные по отношению к Украине.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил спикер Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сегодняшней ситуации на Украине привела лживая политика западных государств. Недавнее циничное признание Меркель вскрыло их истинные планы. Исполнять Минские соглашения, как оказалось, никто из них не планировал. Они всего лишь были ширмой, за которой шла накачка Украины оружием, подготовка к нападению на Донбасс и Крым. На совести Вашингтона и Брюсселя тысячи погибших стариков, женщин, детей, разрушенные города и села, инфраструктура и экономика. Это не просто обман, это преступление, за которое они должны ответить», – сказал Володин.

Он полагает, что судьбу Украины Запад готовил и для России.

«Украина буквально за 30 лет после распада СССР превратилась в географическое наименование. История переписана, память предана, вера растоптана, культура разрушена, язык большинства населения – под запретом, духовно-нравственные ценности уничтожены. В итоге страны не стало. Многие европейские государства по факту сегодня колония США, потому что отказались от своих ценностей и исторической памяти. Такую же участь Вашингтон готовил и для нашей страны, но эти планы потерпели крах. У нашей Родины другой путь. Он основан на принципах уважения к своей истории, бережном отношении к культуре и сохранении традиций», – сказал Володин.

В конце выступления он выразил благодарность российским солдатам за их подвиг.

«Вместе победим. За нами Россия. У нас одна партия – наша страна», – сказал Володин.

Депутаты в ответ аплодировали стоя.