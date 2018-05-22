Политнавигатор - Новости России и Украины
22.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Мнение, Общество, Политика, Политические репрессии, Преследования журналистов, Россия, Скандал, СМИ, Украина

В Госдуме допустили обмен журналиста Вышинского на террориста Сенцова


Несмотря на возмущение незаконным  арестом главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, Россия может согласиться на его обмен на украинского террориста Олега Сенцова, который был приговорен к 20 годам лишения свободы за подготовку теракта в Крыму, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в своем телеграм-канале написал председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Эдуард Слуцкий.

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«Если оставить в стороне эмоции, то вариант обмена, конечно, исключать нельзя. Для того чтобы помочь Кириллу Вышинскому, все средства хороши — даже те, которые нам могут навязать. Со своей стороны обещаю привлечь внимание европейских политиков к этой возмутительной ситуации. Необходимо, чтобы они убедились в том, что Киев использует абсолютно недопустимые методы», – написал Слуцкий.

При этом он полагает, что «вместо светлого европейского будущего Украина приехала в самое мрачное средневековье», а Кирилл Вышинский стал заложником киевского режима.

Отметим, что такой обмен был бы уникальным примером обмена осужденного гражданина на гражданина несудимого, обвинения против которого не доказаны в суде.

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