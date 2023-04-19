В Госдуме дошли до сравнения президента с великой матушкой

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Депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик, поздравляя всех с 240-летием издания манифеста о присоединении Крыма, сравнил президента РФ Владимира Путина с императрицей Екатериной Второй.

Об этом он заявил журналистам в парламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Историки говорят о великом вкладе императрицы в создание нашей империи. Сегодня я хочу сравнить эту великую правительницу с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который сегодня делает такие же исторические шаги. Мы помним 2014 год, Севастополь и Крым. Мы тогда не знали, чем закончится Русская весна, но политическая воля нашего президента позволила Севастополю и Крыму стать частью российского государства, как в 1783 частью Российской империи стали Крым, Кубань и Тамань», – сказал Белик.

Он отметил значительный инфраструктурный прорыв, совершенный за 9 лет Севастополем и Крымом и пожелал того же вновь обретенным регионам.