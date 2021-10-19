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19.10.2021 23:14 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал
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В Госдуме глава ПФР дерзко проигнорировал вопрос депутата и критику спикера

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин резко отчитал главу Пенсионного фонда России Андрея Кигима за...

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин резко отчитал главу Пенсионного фонда России Андрея Кигима за то, что тот отказался ответить на вопрос оппозиционного депутата Михаила Делягина.

Известного экономиста интересовала, почему ПФР собирается потратить на строительство и реконструкцию своих офисов в регионах страны около 2,7 млрд рублей.

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Кигим проигнорировал вопрос. Спикер сделал ему замечание.

«Вопрос звучал совершенно конкретный по поводу дворцов ПФР, вот и ответьте на эти вопросы. У вас что, деньги лишние, чтобы строить их, или негде находиться?» – сказал Володин.

Кигам продолжал уходить от темы.

«Вопросы, на которые мы не смогли ответить, мы постараемся к трехлетнему бюджету показать. В том числе статистику, у нас нет проблем по депозитам, чтобы «Справедливая Россия» чуть-чуть подуспокоилась», – начал он.

Вячеслав Володин назвал такое поведение непозволительным.

«Я первый раз попытался вам корректно по-товарищески сделать замечание – нельзя. У нас здесь нет тех, кто перевозбудился и должен успокоиться. Есть депутаты Госдумы, их избрали граждане нашей страны, чтобы они от их имени принимали решения. Все находятся в рабочем состоянии. Мы хотели бы, чтобы и вы находились в здравом уме. Прошу вас, уважительно относитесь к депутатам. Не делайте ошибок», – сказал Володин.

«Ответьте, у вас что, деньги лишние, чтобы строить дворцы. Вам негде находиться?», – настаивал спикер, но Кигим конкретного ответа так и не дал.

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