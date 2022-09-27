В Госдуме готовят наказание для артистов-заукраинцев

27.09.2022  15:35 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Культура, Политика, Россия


Деятелей культуры, позволяющих себе антироссийские высказывания нужно лишить авторских выплат.

Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ заявил депутат от «Справедливой России» Николай Новичков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Деятелей культуры, позволяющих себе антироссийские высказывания нужно лишить авторских выплат. Об этом сегодня на...

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«Многие деятели культуры последнее время проявляют не просто непатриотическую, а антигосударственную позицию. При этом культурный процесс не останавливается.

В соответствии с гражданским кодексом РФ мы выплачиваем российскому авторскому обществу, всероссийской организации интеллектуальной собственности, российскому союзу правообладателей деньги за использование авторских материалов, авторы которых полощут Россию на всевозможных площадках», – сказал Новичков.

Он предлагает приостановить выплату денежных средств артистам-русофобам.

«Денежные средства не должны изыматься. Они должны резервироваться в данных организациях», – сказал Новичков.

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