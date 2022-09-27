В Госдуме готовят наказание для артистов-заукраинцев

Деятелей культуры, позволяющих себе антироссийские высказывания нужно лишить авторских выплат.

Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ заявил депутат от «Справедливой России» Николай Новичков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие деятели культуры последнее время проявляют не просто непатриотическую, а антигосударственную позицию. При этом культурный процесс не останавливается.

В соответствии с гражданским кодексом РФ мы выплачиваем российскому авторскому обществу, всероссийской организации интеллектуальной собственности, российскому союзу правообладателей деньги за использование авторских материалов, авторы которых полощут Россию на всевозможных площадках», – сказал Новичков.