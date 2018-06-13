13.06.2018, Москва, Елена Острякова

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В Госдуме готовят закон о льготах для граждан ЛДНР

Законопроект, предусматривающий отмену ограничений срока пребывания граждан ЛДНР в России, готовится к рассмотрению в Госдуме РФ. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил депутат от КПРФ Валерий Рашкин.

«Это люди, которые попросили убежища от гражданской войны. Надо принимать решение, чтобы они спокойно могли в наших условиях найти работу. Я положительно отношусь к концепции законопроекта», – сказал Рашкин.

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Начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Ольга Кириллова полагает, что законопроект потребует дополнительных консультаций, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Потому что институт убежища пока не очень активно используется гражданами ЛДНР. Убежище дается на год, и человек отправляется туда, где мы обещаем помочь с работой и расселением. Человек, получая убежище в трактовке существующих сегодня норм, не может ездить, потому что сдает свои документы и получает временные. Мы сталкиваемся с тем, что людям не нравится территория, которую мы предлагаем. Они отказываются», – сказала Кириллова.

Она считает более действенным механизм рекомендаций от работодателей.

«Если руководитель предприятия говорит: откройте въезд, человек у меня работает легально, – мы это можем использовать», – сказала Кириллова.