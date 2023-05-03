В Госдуме и Совфеде отреагировали на атаку на Кремль

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Покушением на президента РФ назвал ночную атаку БПЛА на Кремль спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Об этом он написал в своем тг-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теракт в отношении Президента — это нападение на Россию. Киевский нацистский режим необходимо признать террористической организацией. Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с другими международными террористами. Киевский террористический режим, захватив целое государство, угрожает безопасности России, Европы, всего мира. Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может. Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим», – написал Володин.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов счел уместным вспомнить о том, что в День Победы Мавзолей будет вновь задрапирован.

«Я неоднократно говорил о необходимости решительных действий, в том числе по прекращению поставок боевой техники для бандеровского режима из-за рубежа. Как видим, промедление лишь на руку врагу. Вместо этого «пятая колонна» внутри страны продолжает заниматься безобразием и откровенным саботажем. Эти либеральные деятели намеренно искажают исторический облик Красной площади, загораживая фанеркой Мавзолей имени Ленина», – написал Зюганов.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал не верить «жалкому лепету оправданья» из офиса президента Украины и заявлениям о непричастности к атакам дронов на Кремль.

«Верится с большим трудом, все указывает на украинский след. Нет смысла говорить в очередной раз про переход «красных линий» киевским режимом. Поэтому – ответ должен быть жестким, максимально жестким!», – написал Слуцкий.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов усмотрел в атаке «casus belli – повод к войне».

«К самой настоящей войне и ликвидации террористической верхушки Украины. Нам есть чем вдарить по их бункерам. Покушение на Президента РФ Владимира Путина вызывает вопросы к российской ПВО и доказывает необходимость ликвидации «террористической верхушки Украины».Для Зеленского и его хунты может быть только три варианта: повторить судьбу Гитлера, повторить судьбу террориста Дудаева или предстать перед Международным трибуналом за военные и иные преступления», – написал Миронов.

Из лидеров фракций отмолчался только председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Зато другие депутаты поспешили высказаться. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев считает, что «теперь уж точно необходимо воспретить поступление техники, вооружения и боеприпасов через западную Украину и воздушное пространство Украины и, наверное, наносить удары по центрам принятия решения».

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов потребовал нанести удар, «убеждающий противника, и не только в Киеве, что у России есть возможность смертельно наказать любого за подобные действия» и публично и официально объявить президента Украины Владимира Зеленского террористом.

Крымский депутат передал координаты Зеленского: улица Банковая, 11. Прицельного удара по Киеву потребовали депутаты Адальби Шхагошев, Алексей Журавлев и Дмитрий Белик.

И только Александр Хинштейн обозначил проблему, высветленную ночной атакой.

«До настоящего времени «беспилотники», как и средства противодействия им — никак не урегулированы с точки зрения закона. Неделю назад, собрав на площадке Росгвардии совещание со всеми заинтересованными ведомствами (Минтранс, Минпром, Минэнерго, Минцифры) я с сожалением убедился, что у семи нянек — дитя без глаза.

Только сейчас, например, подготовлен законопроект, касающийся беспилотного транспорта», – написал Хинштейн.

С ним полностью согласился сенатор РФ Андрей Клишас.

«Удивительно, что в связи атакой на Кремль ряд комментаторов пишут о попытке деморализации и тому подобное. Никакой деморализации не будет, а будет решимость уничтожить этих киевских мразей», – добавил он.