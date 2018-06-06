06.06.2018, Ливадия, Анастасия Самойлова

1 403 просмотров

В Госдуме хотят на сутки воскресить Сталина, чтобы разобраться с Украиной

Депутат ГД РФ Константин Затулин во время форума «Великое русское слово» упрекнул правящие круги в чрезмерно медленной реакции на проблему экипажа судна «Норд», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нужно, чтобы наши органы сказали, что они делают для возвращения экипажа судна «Норд». Экипаж был задержан 25 марта этого года. Уважаемые коллеги, вот что пишут нам. Во исполнение протокольного поручения ГД РФ о вопросах к правительству, подписано уже новым министром транспорта Дитрихом: «С целью недопущения инцидентов, аналогичных задержанию в Азовском море российского «Севера» Роскомречфлотом прорабатывается вопрос установления повышенного уровня охраны судов, плавающих под государственным флагом РФ в Азовском море”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

“Вы знаете, когда я читаю то, что было подписано 25 мая, что через 2 месяца после того, как произошло всё это, прорабатывается вопрос, мне иногда хочется, хоть я и не сталинист, чтобы Иосиф Виссарионович Сталин вернулся из небытия хотя бы на 24 часа, быстро разобрался с теми, кто прорабатывает этот вопрос, а потом скрылся. Экипаж судна «Норд» наказывают за то, что он демонстрирует российское гражданство. Наказывают экипаж потому, что люди из Крыма взяли российское гражданство», – заявил Затулин.