В Госдуме хотят назначить временного президента Украины

23.05.2019, Москва, Максим Карпенко

Россия должна на официальном уровне заявить о непризнании президентских выборов на Украине.

Об этом в эфире ЛДПР-ТВ заявил лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик поддержал инициативу нового украинского президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и призвал арестовать всех депутатов и членов правительства Украины.

«Президент молодой, веселый, вприпрыжку прискакал к месту инаугурации. Конечно, здоровье еще есть у него, все хорошо. Он правильно распустил Раду – в отставку все правительство, но надо арестовать всех депутатов бывшей Рады, которые делали ему, президенту, замечание, когда он пару фраз сказал на русском языке. Мы должны создать временное правительство на территории ДНР/ЛНР во главе с Азаровым, временным президентом назначить Олейника.

Мы не должны признавать итоги выборов на Украине. Такой проект постановления есть, я буду ускорять, чтобы его включили в повестку дня и на основании, если оно будет принято это постановление, президент будет вправе заявить, что итоги выборов он не признает. Тот факт, что он его не поздравил, уже говорит о правильной позиции, которую занимает наше руководство. Зеленский обнаглел, он снова вспоминает про Крым. Я предлагаю объявлять сумасшедшими всех, кто вспоминает про Крым. Крым – это Россия.

Если они хотят тоже быть полноправными гражданами, посещать Крым – получайте российское гражданство. Скоро все жители Донбасса станут гражданами России, поэтому ставить вопрос как он будет решать Донбасс – уже не надо решать, судьбу Донбасса решили жители Донбасса, они – граждане России. Поэтому в дальнейшем будет идти признание российского гражданства. Все жители Украины смогут получить его», – заявил Жириновский.