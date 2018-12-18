18.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Политика, Религия, Россия, Украина
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В Госдуме хотят обеспечить гонимым Порошенко украинским священникам “запасные аэродромы”

Госдума РФ может рассмотреть особый порядок получения гражданства для пострадавших за веру священнослужителей в Украине, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил сегодня журналистам председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

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«Сегодня в Украине грубо нарушается один из базовых конституционных принципов — свобода вероисповедания», — сказал глава нижней палаты парламента РФ.

В связи с этим он не исключил, что депутаты подготовят законодательные предложения, предусматривающие особый порядок получения российского гражданства для пострадавших по религиозному признаку украинцев.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Госдума РФ приняла во втором чтении правительственный законопроект, наделяющий президента России правом определять в гуманитарных целях категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на приобретение российского гражданства в упрощенном порядке. Тогда отмечалось, что это решение поможет получить гражданство РФ желающим сделать это гражданам Украины.

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