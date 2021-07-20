В Госдуме хотят покончить с тотальной украинизацией

20.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

На Украине проводят этноцид и ассимиляцию русского населения, чтобы из русских сделать украинцев.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине живёт много русских людей, и там пытаются провести «обрезание», которое по-научному называется ассимиляцией. Иными словами, попытка в сжатые сроки – людей, говорящих по-русски, превратить в говорящих и думающих по-украински. Это неизбежно в случае успеха ведёт к тому, что количество русских на Украине будет уменьшаться, люди под давлением будут переписывать свою национальность или представляется другой национальностью. Всё это в ярком виде является этноцидом», – сказал Затулин.

В свою очередь, депутат Государственной думы Алексей Журавлёв заявил, что России пора применить кардиальные меры по защите русских по всему миру.

«Мы все понимаем, что наша нация – самая разделённая нация в мире, за пределами России русских до двадцати миллионов. Понятно, что здесь нужно предпринимать кардинальные меры по защите русских, которые находятся за рубежом, по их возвращению и защите там. Нам нужны не полумеры, а кардинальные меры. Потому что сегодня у нас достаточно экономического влияния, которое мы можем оказать на Грузию, Украину, Молдавию. Но мы этого не делаем. Проблема заключается в том, что у нас экономика отдельна от политики, а в США – всё вместе», – заключил Журавлёв.

Напомним, ранее на официальном сайте Кремля появилась статья президента Российской Федерации Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев.