04.07.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Россия, Украина
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В Госдуме хотят признать избрание Зеленского незаконным

Россия должна признать президентские выборы на Украине незаконными, поскольку в них не участвовало большое количество граждан.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил депутат Госдумы Антон Морозов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам парламентария, более 15 миллионов украинцев, проживающих в том числе в Крыму и остальной части России, были лишены конституционных прав.

«Мы считаем, что нельзя признавать итоги президентских выборов на Украине. Зеленский был избран вопреки общепризнанным демократическим процедурам. Как вы знаете, многие граждане Украины, которые имеют право голосовать на выборах, были лишены этого права. Речь идет о довольно большом количестве граждан, проживающих на территории Донбасса, где не были организованы выборы совсем», – сказал депутат.

Он отметил, что большое количество граждан Украины проживают на территории России.

«Это и Крым, и вся остальная Российская Федерация. По сути, число граждан Украины, искусственно лишенных права голосовать на этих выборах, составляет более 15 миллионов человек. Это лишь по скромным оценкам. Кроме того, Украина не допустила российских наблюдателей на выборах. Почему мы должны признавать эти выборы, совершенно непонятно», – заявил Морозов.

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