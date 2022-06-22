В Госдуме хотят проводить закрытые брифинги по СВО

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Новости Украины

В Госдуме РФ будут организованы закрытые брифинги, на которых депутатам будут рассказывать о ситуации в зоне СВО.

С таким предложением на сегодняшнем пленарном заседании выступил депутат от КПРФ Сергей Обухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Избиратели задают нам вопросы по проблемным вопросам СВО на Украине. Тут много острых тем. Видим, как в связи с небывалыми обстрелами Донецка с помощью натовского оружия тиражируют тезис о том, что за 4 месяца Россия не смогла защитить ЛДНР. Или скандал в соцсетях в связи с обменом (или не обменом) некой дамы: то ли Сайры, то ли Тайры. Ее СМИ долго подавали как лютую нацистскую убийцу с «Азова». Качается тема обстрела платформ «Черноморнефтегаза» и НПЗ в Ростовской области. Какие наши ответные меры. Тревожная ситуация вокруг блокады Калининградской области», – сказал Обухов.

Спикер парламента Вячеслав Володин поручил профильному комитету согласовать формат мероприятия.