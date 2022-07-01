В Госдуме хотят сделать гражданство РФ доступным для всех жителей Украины

Указ президента России об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям Запорожской и Херсонской областей должен распространяться на всю территорию Украины.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил депутат Госдумы Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Затулина, интеграция освобожденных территорий ускоряется, но все равно происходит достаточно медленно.

«У нас, наверное, возникает впечатление, что мы делаем очень много, но я бы был скромнее и сказал, что мы, конечно, стремимся что-то сделать и что-то у нас делается, но до ситуации, когда можно было бы воскликнуть «Остановись, мгновенье, ты прекрасно, как в «Фаусте», еще очень и очень далеко.

Действительно, президент подписал указ, распространяющий упрощенные правила приема в гражданство жителей Херсонской и Запорожской областей, также, как до этого в 19-м году был важный исторический указ об установлении такого статуса для жителей Донецкой и Луганской областей. Сначала – для жителей ДНР и ЛНР, а потом вторым указом – для жителей Донецкой и Луганской областей…

Но вот уже на стадии нынешней военной операции, в связи с продвижением российских войск и ополчения Донбасса, возникают вопросы в Харьковской области. На харьковчан новый указ президента, как видим, не распространяется, потому что они не жители Херсонской и Запорожской областей. Мы просто не успеваем за событиями. А надо было бы распространить, как мне кажется, вообще на граждан Украины. Не обязательно, проживающих в Херсонской, Запорожской», – заявил Затулин.