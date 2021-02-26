В Госдуме хотят сформировать институт чисток и опричнины

26.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Чтобы бороться с засильем пятой колонны и агентами Запада, в России должны создать на базе спецслужб соответствующий институт.

Об этом в эфире интернет-канала «Белорусинфо» заявил депутат Государственной Думы России, член Центрального политсовета «Единой России» Евгений Федоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Без опричнины и чисток не обойтись, соответственно, кто будет реально заниматься зачистками? Росгвардия занимается улицей, зачисткой пятой колонны уличного характера – боевиков; полиция занимается мелкими; Следственный комитет – обязательно, но он узкоспециализирован.

Стратегию чисток должны разрабатывать те же, кто их разрабатывал раньше, потому что опричнина – это не силы правопорядка, а специально созданный институт, фактически спецслужба. В 1937 году чистками занималась не милиция и не Красная Армия, а ВЧК, наследником которого являлась КГБ, а сейчас ФСБ», – сказал политик.

Также депутат считает, что проблему суверенитета через референдум решить не удалось.

«Понятно, что мы упёрлись в проблему, которую политическими методами, как референдум, не решить, и теперь нужно переходить к плановой осаде. А для этого – сформировать институт чисток и опричнины, которые должны опираться на спецслужбы», – заключил Фёдоров.