12.02.2020, Москва, Максим Карпенко
 
История, Политика, Россия
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В Госдуме хотят украсить красными знаменами европейские столицы


Российские дипломатические учреждения в странах Европы в годовщину Победы в Великой Отечественной войне 9 мая должны вывесить на своих зданиях копии Знамени Победы и штандарты воинских частей Советской Армии, освобождавших эти города от нацистов.

Об этом на заседании Госдумы РФ заявил депутат от КПРФ Александр Кравец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кравца, это должно напомнить нынешним европейцам о том, благодаря кому они сегодня свободно ходят по улицам городов.

«В этих условиях нужно действовать именно так: надо добавить в наши законы о том, что знамена Победы должны вывешиваться во всех дипмиссиях России по всему миру в День Победы наряду с государственным флагом. Это первое. Я бы пошел дальше, а вы задумайтесь, как бы мы ответили на действия всей этой нечисти против нашей страны, на оплёвывание, на то, что они творят с могилами, с прахом, памятниками наших воинов-освободителей.

Я бы во всех городах Европы, освобожденных, а точнее столицах Европы, освобожденных победоносной Красной Армией, вывешивал не только копию Знамени Победы, но и штандарты тех воинских частей, которые их освобождали. И пусть в эти дни вот та нечисть, которая сегодня бесится, видит и помнит эти святыни. Мало того, наши посольства обязаны использовать и видеоряд – ведь у нас там маршалы, солдаты, генералы, герои. Портреты их должны стать обязательными в такие дни. Чтобы помнили, видели и те, кто сегодня пытается оплевать наше знамя, затоптать нашу память», – заявил Кравец.

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