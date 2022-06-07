Военнослужащие ЛДНР до сих пор не уравнены в правах с российскими

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Правительство РФ до сих пор не решало вопрос о наделении военнослужащих ЛДНР с российским гражданством статусом ветеранов боевых действий.

Об этом сегодня на пленарном заседании заявил депутат Михаил Матвеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представители правительства, которых в прошлый раз вы направили ко мне. Сказали, что вопрос непростой. А мне кажется, вопрос очень простой. Мы должны обязательно в ближайшее время его решить этот вопрос, чтобы социальная защита тех, кто сражается в подразделениях ЛДНР, была такая же, как у военнослужащих российской армии», – сказал Матвеев.

Он предложил парламенту направить в правительство протокольное поручение. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил собрать совещание и пригласить на него членов правительства.

Госдума РФ приняла закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации на Украине 23 марта. Тогда же был поднят вопрос о присвоении такого же статуса военнослужащим ЛДНР. Соответствующий законопроект был направлен Госдумой в правительство 7 апреля.