В Госдуме хотят «зачистить внутренний периметр» от всех западных правительственных организаций

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Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ предлагает включать в перечень иностранных организаций, которые могут быть признаны нежелательными, международные организации, учрежденные иностранными государственными органами.

Об этом сегодня журналистам в парламенте сообщил председатель комиссии Василий Пискарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если эта организация ведет антироссийскую деятельность, посягает на наш суверенитет, подрывает обороноспособность – она должна признаваться нежелательной, независимо от того, кто ее учредил. Мы должны дать такой инструмент нашим органам, обеспечивающим безопасность в нашей стране», – сказал Пискарев.

Член комиссии от фракции ЛДПР Андрей Луговой считает, что инициатива будет способствовать «зачистке внутреннего периметра».

«Мы за последние два года научились выявлять внутреннего врага, в том числе, под крышами иностранных общественных организаций. И они, ориентируясь в этом, пытаются создавать организации, где учредителями являются госорганы иностранных государств. Мы предлагаем и такие организации объявлять нежелательными», – сказал Луговой.

Участие в деятельности нежелательной организации будет поводом для возбуждения административного, а потом уголовного дела. В России признаны нежелательными 137 неправительственных организаций.