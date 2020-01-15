В Госдуме хотят запретить драпировку Мавозолея и вернуть портрет Сталина на 9 Мая

15.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Госдума РФ изучит инициативу возвращения портрета Сталина во время парада 9 мая на Красной площади, куда ожидается прибытие президента США Дональда Трампа и других мировых лидеров.

Об этом во время заседания Госдумы РФ заявил спикер российского парламента Вячеслав Володин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте постановлением Госдумы запретим во время парада 9 мая драпировку Мавзолея, а нашим сегодняшним руководителям государства российского чтобы приняли парад вместе с гостями на Мавзолее. А портрет Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина повесить на ГУМе. Это будет наша благодарность нашим отцам и дедам», – предложил депутат КПРФ Николай Харитонов.

«Давайте мы попросим, чтобы ваше предложение было изучено профильным комитетом вместе с представителем фракции, и к этому вопросу вернёмся и обсудим его на совете Госдумы», – ответил Володин.

Тем не менее, с данным предложением категорически не согласился лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Но ведь у нас будет праздник! Я не очень понимают, как можно праздновать на кладбище? Мы как-то должны это развести. Нельзя: гремит музыка, люди смеются, улыбаются, кричат «Ура», и тут же могилы. Что символично крушению СССР, все праздники были рядом с кладбищем, надо это дело развести. А на Мавзолее написать «Государственная трибуна», и внизу там не должно быть ничего, кроме того, что это используется для нахождения там должностных лиц», – заявил Жириновский.

Также он заявил, что праздновать День Победы якобы начали только при Леониде Брежневе.

«На ГУМ можно повесить что угодно, но Сталин запретил, потому что ему было стыдно, он знал, сколько погибло, и вся страна в развалинах. И он говорил: никакого праздника Победы, только 24 июня 1945 года. Хрущёв ничего не делал. Брежнев осмелился это сделать 9 мая 1965 года», – подчеркнул политик.

На самом деле в данном случае Жириновский демонстрирует историческое невежество и тиражирует давно разоблаченный антисоветский миф. В реальности никаких запретов при Сталине на празднование 9 мая Дня Победы не было.

Более того, в 1945 – 1947 годах 9 мая было объявлено нерабочим днем. Но даже в последующие годы, когда выходной в этот день отменили, власть регулярно поздравляла страну с праздником 9 мая, подтверждение чему легко найти в советских газетах того времени.