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21.02.2019, Москва,   Галина Шершнева
 
Политика, Россия, Экономика
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В Госдуме хвалят послание Путина, но сомневаются в его выполнении

Бизнес продолжает выводить капиталы из России.  Об этом сегодня в Госдуме заявил депутат от КПРФ Юрий Афонин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Несмотря на то, что накоплены ресурсы, которые перекрывают государственный и корпоративный долг, намечается серьезный отток капитала из страны. Многие компании, которые работают в РФ и получают доход, являются, по сути, офшорными компаниями, и прибыль уходит за бугор», – сказал Афонин.

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Он высоко оценил послание президента РФ к Федеральному собранию, в котором «впервые сделан акцент на развитии социально-экономическим». При этом депутат выразил опасения, что поручения президента не будут выполнены – так же, как и поручения, данные в послании прошлого года.

«К сожалению, в течение 2018 года правительство и «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроекты, противоречащие тому, что говорил президент. Это закон о грабительской пенсионной реформе, который ударил по всем гражданам страны, закон о повышении НДС, который вывел рост цен на один из самых высоких уровней. Вместо борьбы с бедностью, уровень жизни наших граждан продолжает падать. Мы сомневаемся, что нынешний состав правительства сможет выполнить задачи, о которых говорил президент», – сказал Афонин.

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