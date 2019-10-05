05.10.2019, Киев, Игорь Петров
 
Крым, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

В Госдуме хвалят Зеленского: Лает, но не кусает

На заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма не стоит обращать внимания – гораздо важнее, что, в отличие от своего предшественника Петра Порошенко, он пока что не устраивает провокации с участием вооруженных сил.

Об этом на радио «Комсомольская правда» заявил депутат Госдумы Евгений Примаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы не ожидаем от него, что он признает, что Крым для Украины потерян. Будем реалистами. Он все равно будет твердить про оккупацию.

Но он может говорить «Крым украинский, верните нам его», а может – «Крым украинский, верните его, а теперь я призываю НАТОские корабли пройти через Керченский пролив». Это две большие разницы. Он может говорить, а может провоцировать конфликт», – сказал Примаков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть