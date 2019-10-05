В Госдуме хвалят Зеленского: Лает, но не кусает

05.10.2019, Киев, Игорь Петров

На заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма не стоит обращать внимания – гораздо важнее, что, в отличие от своего предшественника Петра Порошенко, он пока что не устраивает провокации с участием вооруженных сил.

Об этом на радио «Комсомольская правда» заявил депутат Госдумы Евгений Примаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не ожидаем от него, что он признает, что Крым для Украины потерян. Будем реалистами. Он все равно будет твердить про оккупацию.

Но он может говорить «Крым украинский, верните нам его», а может – «Крым украинский, верните его, а теперь я призываю НАТОские корабли пройти через Керченский пролив». Это две большие разницы. Он может говорить, а может провоцировать конфликт», – сказал Примаков.