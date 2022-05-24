В Госдуме коммунисты потребовали не платить по долгам России Западу

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Депутат от фракции КПРФ Николай Коломейцев предложил запросить в Минфине РФ и Центральном банке информацию о причинах продолжения погашения задолженности по межгосударственным соглашениям с недружественными странами.

Об этом он заявил в ходе сегодняшнего заседания Госдумы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы по СМИ слышим, что обезумевшие недружественные страны объявили нам более 10 тысяч санкций. Наших избирателей возмущает, что мы продолжаем платить свои долговые обязательства в то время, как заморожены наши золотовалютные резервы и финансовые резервы, вложенные в фонд национального благосостояния», – сказал Коломейцев.

По его информации на 1 января совокупный внешний долг России составлял 478 млрд долларов.

«Нам надо прекратить выплачивать его, пока не возместят наши замороженные активы. Это ускорит процесс их размораживания», – сказал Коломейцев.

Он предложил поручить вопрос комитету по финансовым рынкам, однако спикер Госдумы Вячеслав Володин подключил к проблеме бюджетный комитет, председатель которого Андрей Макаров является давним оппонентом Коломейцева.