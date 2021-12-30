В Госдуме мать Собчак возмутилась проверками склонных к побегу уголовников вроде Навального

Глава рабочей группы по разработке законопроекта об ужесточении наказания за пытки Людмила Нарусова раскритиковала ряд положений альтернативного законопроекта, внесенного ранее в нижнюю палату главами комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом, отметив в том числе, что документ не учитывает мнение правозащитников и экспертов, которые в основном являются иноагентами.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Нарусовой, в предложенном законопроекте не учтено предложение рабочей группы о расширении понятия «пытка» на случаи, которые не связаны с физическим насилием. В качестве примера она привела в том числе лишение заключенного сна.

«Более того, особенно в местах заключения – лишение человека сна. Это практикуется повсеместно, когда в течении ночи каждый час человека будят, чтобы убедиться, что он не совершил побег. Разве это не пытка? Она не связана с насилием, но это тоже причинение страданий и воздействие на его психическое состояние. Хотя это было предложено, мы не нашли этого в окончательном тексте», – сказала Нарусова.

Примечательно, что ранее на то, что его постоянно будят в колонии жаловался блогер-уголовник Алексей Навальный, отбывающий тюремный срок за мошенничество. ФСИН опубликовала видеозапись, на которой видно, что при обходе надзирателем заключенных склонных к побегу (Навальному присвоен такой статус) блогер не просыпается.

Однако очевидно, что либеральная общественность ищет хоть какой-то повод заявить, что Навального в тюрьме пытают и предъявить это Западу. Есть основания полагать, что скандалы, связанные с публикацией видеозаписей из больницы саратовской больницы, в которой происходили реальные издевательства, имели целью привязать к данной истории Навального. Телеканал-иноагент «Дождь» оперативно снял и показал фильм о «страшных пытках», которым подвергается в колонии блогер-уголовник Алексей Навальный. Однако он получился настолько неубедительным, что не вызвал никакого резонанса.

В настоящее время уволены как руководители, так и рядовые сотрудники ФСИН, возбуждены и расследуются уголовные дела, внесен в парламент профильный закон, но либералам этого мало. Им важно объявить пытками то, что происходит в тюрьме с Навальным, с которого, кстати, недавно был статус склонного к побегу.