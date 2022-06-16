В Госдуме начали агитировать за мирное соглашение с украинскими нацистами

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Новости Украины

Европейские лидеры выступают в роли «добрых полицейских», осуществляя визиты в Киев и пытаясь уговорить Россию и Украину подписать очередной договор, наподобие «Минских соглашений».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению политика, Запад хочет обмануть Россию.

«Вопрос в том, какие они готовы предложить условия. Вот, насколько я сейчас понимаю их логику, одни выступают «загоняющими» такими, «злым следователем», который грозится тем, что мы вплоть до ядерной войны готовы… Чтобы подвинуть. А, с другой стороны, движется «добрый следователь» в виде Шольца, Макрона и всех остальных, которые будут, сначала уговорив Зеленского и достигнув каких-то принципиальных соображений, будут посылать сигналы нам. Будут говорить что-то типа «Минска-3», в котором остаются те территории, которые уже освобождены, за Россией, плюс некая демилитаризованная зона и гарантии, что они не вступают в НАТО и еще что-то такое, чего, собственно, и требовалось. Демилитаризованные зоны вокруг российской границы, чтобы не пуляли, чтобы по Донецку не пуляли и так далее, и эта прослойка, которая позволит говорить потом при сохранении лица, что «мы остановили агрессора, мы победили, сохранили государственность Украины и прочее-прочее». Это то, что, с их точки зрения, локально решает задачу… Возьмем такую ситуацию, что удалось уговорить Зеленского, хотя это будет самая трудная история, представим себе, что удалось каким-то образом, но, естественно, не в тех границах, на которых сейчас находится армия, удалось уговорить Россию. В каких, например, границах? В любом случае, это Донецкая и Луганская республики точно, должны быть демилитаризированы, потому что это объявлено, от этого отступить нельзя, потому что это те цели спецоперации, которые были провозглашены, и за эту зону никто отойти не может. Плюс, естественно, те территории, которые есть, плюс демилитаризованные зоны и еще что-то. Дальше – на чью сторону будет вода течь», – заявил Матвейчев.

Его тезисам возразил телеведущий Владимир Соловьев:

«Если без Приднестровья, то колеса истории пройдут нам по костям», – сказал он.

Матвейчев заверил, что так будет «временно».

«Речь не идет о том, что это кто-то закрепил, и на этом что-то осталось. Все прекрасно понимают, что любой «Минск-3» выполняться не будет, все прекрасно понимают, что с ними что-то подписали, они после этого берут, нарушают первое, второе, третье…», – заявил Матвейчев.

Соловьев опять резонно заметил: «Но время тогда против нас».

«А это и вопрос – на чьей стороне время», – возразил Матвейчев.

Телеведущий напомнил, что, как и в случае с Минском-2, время будет на стороне Киева.

«Подготовят новую армию, накачают НАТОвским оружием», – продолжил телеведущий.

Однако депутат продолжал настаивать на своем.

«Я бы не сказал. Как ни странно, даже Арестович, уж он пропагандист, пропагандист, но даже он предсказывает, а Зеленский, почему его приходится уговаривать на это, – они, в случае не достижения так называемой победы, что не будет поставлено тысяча гаубиц и так далее, в случае не достижения этой победы, они моментально проваливаются и, более того, как он заявил, что половина украинской армии присоединится к российской, и пойдет на Киев и на Европу», – убеждал Матвейчев.

Соловьёв подчеркнул, что российское общество не согласится на остановку спецоперации.

«Если у нас сейчас появится политик, который скажет: «Все». То ему скажут: «Подожди, против нас введены такие бешеные санкции всего мира, нас выставляют изгоями, наши ребята воюют, вся страна поддерживает, а мы нацистам даем возможность перевооружиться, перегруппироваться, чтобы они по нам долбанули?» – изумился Соловьев.

Но Матвейчев опять отмахнулся: «Ничего у них не получится, и перевооружиться не получится».

«Олег, я скажу так – если вы сможете это объяснить народу, я за вас рад. Я, например, на себя такую функцию не возьму. Так, вежливо говоря. Потому что, много общаясь с людьми и зная их настроение…», – сказал Соловьев.

Депутат не уступал: «У нас огромная патриотическая волна поднята, совершенно верно, но еще большая волна поднята с той стороны…».

«Да мне наплевать на ту сторону, мне с российским народом, понимаете? Меня россияне волнуют. Меня волнуют простые и ясные вещи. У нас народ слушает Верховного главнокомандующего. Верховный главнокомандующий поставил задачу – демилитаризация, денацификация, свобода ДНР и ЛНР, нейтральный статус. Ни что меньше», – не согласился телеведущий.

«Единорос» был непреклонен.

«Шольц и Макрон на это готовы уже подписаться. На обман. А мы-то понимаем, что они собираются обманывать», – объяснял Матвейчев.

Но Соловьев остался при своем.

«Нет, когда русские пытаются хитрить, они всегда проигрывают», – напомнил телеведущий.