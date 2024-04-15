В Госдуме намерены запретить мигрантам владеть оружием

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В Госдуме РФ внесены законопроекты, ужестоячающие оборот оружия в стране.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем тг-канале сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев.

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«Внёс с коллегой С.П.Обуховым сегодня два законопроекта: № 601873-8 О внесении изменений в статьи 10 и 14 Федерального закона «Об оружии» (в части установления запрета на приобретение оружия иностранными гражданами) и № 601877-8 О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «Об оружии (в части установления требования о воинском учете для приобретения оружия). По сути это переработка отклоненного ранее Думой моего законопроекта о запрете продажи травматического и огнестрельного оружия приобретшим российское гражданство лицам ранее 5/10 лет нахождения в гражданстве, при условии отсутствия правонарушений и постановке на воинский учёт», – написал политик.

По его словам, ряд вещей в российском законодательстве его удивили.

«Мне тогда сделали пару формальных замечаний, типа законопроект нарушает равенство граждан и неграждан, потому как оказывается закон «Об оружии» разрешает иностранцам владеть оружием (упс, я такого и предположить не мог, оказалось правда), а ты граждан ограничиваешь, ну а про воинский учёт – типа женщины не обязаны, пенсионеры тоже, а ты своим законопроектом это не отразил и т.д. и т.п… Можно, конечно, было бы все эти замечания устранить поправками ко второму чтению, но лобби мигрантолюбов просто законопроект отклонило», – продолжает депутат.

В итоге появилось три отдельных законопроекта.

«Первый: запретить иностранцам (в т.ч. мигрантам) вообще владеть оружием. Спасибо, что подсказали. Какое на хрен оружие иностранцам во время СВО? Совсем что ли одурели? Мало мигрантов со стволами, так по букве закона какой-нибудь гражданин Украины из Львова может в России огнестрел иметь? Абсурд. Как вообще российские органы могут достоверно проверить, скажем, судимость иностранного гражданина? Направить запрос в СБУ или [террористическую организацию] ИГИЛ? Поэтому запретить и точка Второй законопроект, про воинский учёт. Ситуация, когда на воинский учёт не встал, а ствол купил, должна быть исключена. Уточнили про женщин, пенсионеров и т.д., кто не обязан вставать на воинский учёт, и внесли по новой. Законопроект об испытательном сроке новым гражданам (повторный отклоненному, с уточнениями) тоже готов, внесём позже», – резюмировал Матвеев.