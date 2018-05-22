22.05.2018, Москва, Елена Острякова

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В Госдуме назвали главную цель западных санкций

Запад не отменит свои санкции, даже если Россия вернет Крым Украине, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил депутат от партии «Справедливая Россия» Олег Нилов.

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«Есть у контрсанкций начало, нет у контрсанкций конца. Эти санкционеры, которые, как мы видим, не успокоятся даже, если их заветная мечта исполнится, и мы вернем Крым – а этому не бывать. Они придумают еще кучу причин, чтобы продлить законы Джексона-Веника, Магницкого и так далее», – сказал Нилов.

Он полагает, что главная цель западных санкций – спровоцировать революцию в России.

«Главная цель санкций – не огорчить отдельных наших выдающихся бизнесменов-олигархов, а вывести народ на улицы. Они хотят сделать невыносимой жизнь многих миллионов людей, которые и без санкций мучаются от нищеты и бедности. Ответными мерами должны быть четкие и быстрые решения по изменению жизни миллионов», – сказал Нилов.

Напомним, Госдума приняла сегодня закон об ответных мерах России в ответ на недружественные действия США. Он даёт президенту право на формирование чёрного списка граждан, которым запрещён въезд в Россию. Правительство сможет вводить меры по ограничению импорта продукции из США и других стран.

В законе также говорится о возможности ограничения сотрудничества России и Америки в ракетной, атомной и авиастроительной отраслях.