В Госдуме назвали Украину «государственным мусором»

27.04.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Украину «государственным мусором», который мешает другим странам строить отношения.

Об этом он заявил в эфире youtube-канала «Соловьев live», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они все проиграют, украинцы. Они никому не нужны. Эрдоган не будет разменивать Россию на Украину, и Байден не будет разменивать. Они государственный мусор. Как мусор, на улице, так и Украина, ни цивилизации, ничего. Она только мешает нормальным. Нет Украины – резко улучшаются отношения России с Европой, России с Америкой. То же самое Турция от отношений с Россией гораздо больше получит, чем от попыток заигрывать по Крыму», – сказал Жириновский.

Он прогнозирует, что Украина теперь «как прислужник США» признает геноцид армян и, тем самым, разорвет отношения с Турцией.