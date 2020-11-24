В Госдуме не будут аплодировать Байдену

24.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Победившему на выборах президента США Джозефу Байдену не придется доказывать, что он не является «агентом России».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил американский политолог Эдуард Лозанский.

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Он отметил, что рекомендованный Байденом на пост главы Госдепа Тони Блинкен зарекомендовал себя как последовательный сторонник жесткого курса по отношению к РФ и адепт теории российского вмешательства в выборы президента США 2016 года.

По словам эксперта, учитывая, что Блинкен и продвигаемый на должность помощника по национальной безопасности Джейк Салливан были сотрудниками непосредственно Байдена во времена вице-президентства, «следует полагать, что его высказывания о России как о главном противнике США формулировались не без участия» этих двух политиков.

«Его заявления резко контрастируют с теми, которые озвучивали назначенные на эти должности Трампом в 2016-м Рекс Тиллерсон и Майкл Флинн. Впрочем, оба быстро сошли с дистанции и вместо движения к «хорошим отношениям» начались лавины санкций и скатывание к опасной черте. Впрочем, Байдену в отличие от Трампа не нужно будет всё время доказывать, что он – не агент Кремля. Поэтому есть маловероятный, но всё же шанс, что он и его советники поймут: пора остановиться и начать диалог с Москвой с чистого листа», – надеется Лозинский.

В свою очередь издание напоминает, как отреагировали российские политики на победу Дональда Трампа в 2016-м.

«В любом случае, если в 2016 году победа Дональда Трампа даже закончилась дружными аплодисментами депутатов Госдумы в зале заседаний (что потом многие осудили), то в 2020-м российские политики более осторожны в оценках и не спешат прогнозировать будущее отношений Москвы и Вашингтона», – резюмирует газета.