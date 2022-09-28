В Госдуме обещают «обогнать Германию» за счет новых территорий

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В 1991 году Россия, признав украинский сепаратистский проект, утратила территории на юге, «откатившись» на 300 лет назад. Однако сейчас русское государство начинает возвращать свои исторические земли.

Об этом в эфире радио «КП» рассказал депутат Госдумы РФ политолог Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он пояснил, почему население ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей с таким воодушевлением принимало участие в референдумах.

«Это же, на самом деле, русские люди. Ничего удивительного нет. Удивительно, скорее, другое – что некоторое время назад им навязали мысль о том, что они – украинцы. После того, как в войне с Турцией Российская Империя завоевала Новороссию, Потемкин провел перепись на этих территориях населения. И там обнаружилось, что живет 152 тысяч человек всего. Из них половина – кочевники-ногайцы, а половина – запорожцев – их хоть и осталось 70 тысяч, но их потом переселила на Кубань Екатерина. Поэтому эти земли были Диким полем – из-за того, что были постоянные набеги крымских татар. Там никто не жил и не селился. Пустое место. Для того, чтобы не отдать это обратно турку, 29 миллионная Россия пожертвовала 10% своего населения. 2,5 млн человек из Центральных областей России были переселены в Новороссию – в города Одесса, Николаев, Херсон, Мариуполь, Севастополь и т.д. Это – никакие не украинцы. Это люди, которые отродясь не слышали украинского языка, пока им не стали его навязывать. Это – наши братья, и они возвращаются домой», – объяснил политик.

Он подчеркнул, что присоединение четырех перспективных регионов к РФ принесет, в том числи, немалую экономическую выгоду.

«Есть экономические вещи. Присоединение экономик этих стран, регионов, вливание их в экономику России абсолютно четко сделает так, что мы обгоним экономику Германии… Россия встанет на пятое место. Во-вторых, население России увеличится на 6 млн человек, и нас станет 150 млн и больше. Будет перепись – посмотрим. Еще мигранты вернутся и все прочее. Вливаются к нам хорошие черноземные земли, промышленные, богатые ресурсами регионы Донбасса, в которых чего только нет. Все самые лучшие полезные ископаемые Украины только в Донбассе и были. Один Донбасс – это уже было 15% экономики Украины», – аргументировал эксперт.

По мнению Матвейчева, в проведении референдума – «самое главное, что закреплен тренд на расширение России».

«Россия как живое существо – она дышит. То уменьшается, то увеличивается за время своей истории. Последний раз, после развала 1991 года, мы обнулили 300 лет своей истории. Все, что было завоевано русскими царями, романовскими императорами – все это было обнулено. Вернулись к границам царя Алексея Михайловича. Мы очень много потеряли, но Россия начала увеличиваться, изначально, с Крыма. Продолжаем увеличиваться и дальше. Уверен, что эта тенденция продолжится. Восстановимся, думаю, даже побольше, чем при прежних границах Российской Империи и СССР», – добавил Матвейчев.