В Госдуме обеспокоились «коварством иноагентов»

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Госдума РФ приняла сегодня единогласно в первом чтении законопроект о запрете рекламы на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках

Авторами законопроекта выступили 395 депутатов из всех фракций, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам председателя думской комиссии по борьбе с иностранным влиянием Василия Пискарёва, в прошлом году 200 физических и юридических лиц получили в СМИ-иноагентах на сумму более 130 млн руб только «белых» выплат. При этом некоторые иноагенты не скрывали, что переводят часть своих доходов ВСУ.

У депутата-коммуниста Михаила Матвеева возникли сомнения.

«Иностранные агенты, они же коварные. А если им на самом деле рекламу не давали, а они в рамках сведения счетов взяли и разместили какую-то рекламу, чтоб создать проблемы человеку или компании какой-то. Как в этом случае? Есть какое-то противоядие или механизм, который будет такую ситуацию регулировать?», – спросил Матвеев.

«Мне кажется, что бояться нечего, особенно иноагентам. Мы их всех знаем, найдем и решим вопрос по закону», – успокоил его Пискарев.

А вице-спикер Ирина Яровая заверила, что все иноагенты, которые попытаются устроить провокации, будут привлечены к ответственности за мошенничество и подлог.

Эти аргументы не убедили депутата от полулиберальной партии «Новые люди» Сардану Авксентьеву. Она отметила, что сейчас нет реестра информационных ресурсов, которые принадлежат иноагентам, «то есть отсутствует возможность установить, чей именно ресурс».

Она анонсировала, что ее фракция не будет голосовать за законопроект, но этого не случилось. Возможно, на новых людей подействовало предупреждение спикера.

«Голосование поименное. Останется навсегда не только в активах Госдумы, но и в памяти наших избирателей, которые спросят, кто защищал страну от иностранных агентов, а кто им потворствовал», – сказал Вячеслав Володин.

За несоблюдение ограничений, установленных законодательством об иностранных агентах (к которым добавляют запрет размещения рекламы), предусмотрен штраф для граждан в размере до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.