В Госдуме обрушились на США за привычку ни с кем не считаться

15.01.2020, Москва, Владимир Гладков

События в Иране в общем и в частности трагедия с подбитым бортом МАУ – это именно те последствия, о которых всегда предупреждает Россия, когда говорит о необходимости решения спорных ситуаций с помощью цивилизованных международных норм.

К такому мнению пришли депутаты в ходе первого заседания весенней сессии в Госдуме РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«События в Иране. Многие вопросы не ясны, никто ещё правду не сказал, почему самолёт на час задержали, почему у него был такой маршрут, почему другие самолёты не стали взлетать, а он полетел? Это тоже будет через какое-то время высказываться.

Хотя обстановка была напряжённая и офицер иранской ПВО мог ошибиться, потому что времени было минимально. Это точка на экране – как определить, пассажирский самолёт, ракета? Это невозможно, на экране просто точка, и она движется туда, где секретный объект иранской армии, и он выполнил свою задачу», – заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Наш офицер-подводник наоборот не стал выполнять приказ выпустить ракеты с ядерной боеголовкой во время карибского кризиса. Потом выяснилось, что это была ошибочная команда, но ведь он должен выполнить команду. А если будет не ошибочная команда, и он тоже будет сомневаться? А иранский офицер не стал сомневаться. Как здесь оценивать действия вооружённых сил? Они же должны выполнять команды, иначе ни одна армия ничего делать не сможет», – добавил политик.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин согласился с утверждением, что без напряжённости, которую создали США, трагедии бы не было.

«В данном случае правильно говорит Владимир Вольфович в отношении ситуации в Иране. Это напряжение, которое было создано США, безусловно, привело в полную боевую готовность подразделения и Ирана, и других стран этого региона. Мы неоднократно говорили, что всё это ведёт к росту напряжённости и как следствие к возникновению конфликтов. Рост напряжённости в том числе чреват такими пусками ракет. Оружие-то смертоносное сейчас стоит на вооружении всех стран, и нужно этот фактор учитывать», – сказал председатель.

«Поэтому наша страна заявляла и ещё раз заявляет, что необходимо всё-таки руководствоваться международными нормами и принципами, которые у нас есть, и эти вопросы необходимо обсуждать в рамках ООН, а вот так брать и единолично решать судьбу людей целых стран – то, что делают США – ведёт только к хаосу, к войнам, к трагедиям. Мы видим, что происходит с некогда процветающей Ливией, что происходит в Ираке и что произошло бы в Сирии, если бы не наш президент и не наша страна, которые вместе и с Турцией, и тем же Ираном, Китаем, многое сделали для урегулирования ситуации», – подчеркнул Володин.