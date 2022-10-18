В Госдуме обсудили массовую эвакуацию жителей Херсонской области

Правительство России готово выделить средства на массовую эвакуацию жителей Херсонской области в другие регионы РФ, где они смогут переждать окончания боевых действий.

Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ заявил министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уверен, что мы и в текущем году, и в следующем необходимые ресурсы на переселение людей из Херсона найдем», – сказал Силуанов.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заверил:

«Все желающие переехать из Херсона получат жилищный сертификат, по которому смогут выбрать жилье в любом регионе России – Это может быть как квартира, так и дом, как на первичном рынке недвижимости, так и «вторичка».

Представительница «Единой России» Ольга Тимофеева рассказала, что она с группой депутатов посетила Херсонскую область:

«В последние дни в результате кратного увеличения ударов по мирным людям со стороны Украины сложилась непростая гуманитарная ситуация в Херсонской области. Мы с группой депутатов работали на правом берегу Днепра в Херсонской области, встречались с людьми, все видели своими глазами, знаем, как обстоит ситуация.

Люди просят помощи, фиксируют, что киевский режим, нанося удары по жилым домам, социальным объектам, школам, рынкам, гостиницам, доказывает в очередной раз, что люди на этой территории никогда не являлись для них ценностью, а сейчас являются врагами. Люди об этом говорят прямо и открыто. Удары наносятся по мостам, по переправам, которыми мирные жители пользуются постоянно.

Людей, которые живут на берегу такой мощной большой реки, это не может не волновать. Они говорят о том, что есть угроза подрыва дамбы. Это грозит затоплением сел, городов, где поживают сотни тысяч людей.

Мамочки сейчас особенно активны, потому что детей мы отправили в детские лагеря в другие регионы России. Но родители есть родители: и рады, тому, что дети в безопасности, и все равно волнуются.

Они надеются на нас, на большую Россию, на то, что мы поможем обустроиться людям, которые понимают, что нужно переехать в безопасное место», – сказала Тимофеева.