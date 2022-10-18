В Госдуме обсудили массовую эвакуацию жителей Херсонской области

18.10.2022  16:44 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Херсон


Правительство России готово выделить средства на массовую эвакуацию жителей Херсонской области в другие регионы РФ, где они смогут переждать окончания боевых действий.

Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ заявил министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Правительство России готово выделить средства на массовую эвакуацию жителей Херсонской области в другие регионы...

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«Уверен, что мы и в текущем году, и в следующем необходимые ресурсы на переселение людей из Херсона найдем», – сказал Силуанов.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заверил:

«Все желающие переехать из Херсона получат жилищный сертификат, по которому смогут выбрать жилье в любом регионе России – Это может быть как квартира, так и дом, как на первичном рынке недвижимости, так и «вторичка».

Представительница «Единой России» Ольга Тимофеева рассказала, что она с группой депутатов посетила Херсонскую область:

«В последние дни в результате кратного увеличения ударов по мирным людям со стороны Украины сложилась непростая гуманитарная ситуация в Херсонской области. Мы с группой депутатов работали на правом берегу Днепра в Херсонской области, встречались с людьми, все видели своими глазами, знаем, как обстоит ситуация.

Люди просят помощи, фиксируют, что киевский режим, нанося удары по жилым домам, социальным объектам, школам, рынкам, гостиницам, доказывает в очередной раз, что люди на этой территории никогда не являлись для них ценностью, а сейчас являются врагами. Люди об этом говорят прямо и открыто. Удары наносятся по мостам, по переправам, которыми мирные жители пользуются постоянно.

Людей, которые живут на берегу такой мощной большой реки, это не может не волновать. Они говорят о том, что есть угроза подрыва дамбы. Это грозит затоплением сел, городов, где поживают сотни тысяч людей.

Мамочки сейчас особенно активны, потому что детей мы отправили в детские лагеря в другие регионы России. Но родители есть родители: и рады, тому, что дети в безопасности, и все равно волнуются.

Они надеются на нас, на большую Россию, на то, что мы поможем обустроиться людям, которые понимают, что нужно переехать в безопасное место», – сказала Тимофеева.

По ее словам, Краснодарский край, Ставропольский край и Крым готовы принять беженцев. Депутат призвала другие регионы России подключиться к этой работе.

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