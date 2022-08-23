В Госдуме обсудят «аварию планетарного масштаба» и могут поменять «формат спецоперации»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Совета думы в четверг для рассмотрения вопроса об угрозе безопасности Запорожской АЭС со стороны киевского режима.

Об этом сообщает Дума ТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Инициатива исходила от лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Он выступит на совете с докладом. Также намерены выступить глава фракции ЛДПР, председатель Комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, председатель Комитета ГД по энергетике Павел Завальный, председатель Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«После моего обращения была немедленная реакция председателя думы, который собрал лидеров всех фракций. Мы договорились в четверг рассмотреть официально заявление на эту тему. Поручения проработать эту тему даны всем ведущим профильным комитетам. Председатель думы переговорил с президентом. Эта озабоченность разделяется и всем обществом», – сказал Зюганов.

Он удовлетворен реакцией на свою инициативу.

«Те, кто обстреливают Запорожскую АЭС, должны осознавать, что это может быть авария планетарного масштаба – не украинского и даже не европейского. Мы должны сделать всё, чтобы этих сумасшедших людей урезонить и заставить выполнять все меры, связанные с безопасностью. Максимально поддерживаю наших солдат и офицеров, настаиваю на том, чтоб мы утроили усилия по обузданию нацизма и бандеровщины на Украине», – сказал Зюганов.

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов прогнозирует, что на совете будет принято жесткое заявление, которое будет адресовано ООН и всем международным парламентским организациям.

«Мы абсолютно убеждены, что – то, что делает Украина и режим [президента Украины Владимира] Зеленского, абсолютно недопустимо. И попытка целенаправленно стрелять, в том числе, по хранилищу радиоактивных отходов — это реальные преступления против человечества. Мир должен знать, кто пытается поджечь этот ядерный фитиль», — сказал Миронов Миронов.

Он предполагает, что на совете будет также поднят вопрос проведения референдума в Запорожской области о вхождении региона в состав РФ.

«Что касается вопроса о проведении референдума в Запорожской области о присоединении к России, то, безусловно, эта тема является одной из важнейших в сегодняшней повестке дня. В связи с этим нельзя исключать, что на заседании будет поднят и этот вопрос», — сказал Миронов.

Политолог Сергей Маркелов считает, что решение совета думы будет касаться изменения формата СВО.

«Накопилась ситуация по изменению формата самой по себе спецоперации. Появилась не только венная часть спецоперации, то есть то, что на земле — фронт, линия фронта, атаки, вооружение, захват территорий. Появилась уже вторая часть этой спецоперации в виде провокации, в виде терроризма, в виде атак на российскую территорию, Крым, Курскую область, Белгородскую область, кровавого теракта в Москве и так далее», – сказал Маркелов.

Примечательно, что после принятия решения о созыве совета думы спикер Вячеслав Володин посетил ДНР, где встретился с депутатами Народного Совета, руководством парламента республики и депутатами из профильных комитетов.