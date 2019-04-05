В Госдуме обсуждают, почему вместо выдачи российских паспортов – одна болтовня

05.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Владимир Путин еще с 2002 года заявлял о необходимости упрощения получения российского гражданства для соотечественников, однако указания главы государства до сих пор саботируются чиновниками.

Об этом на слушаниях в Госдуме заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Здесь сегодня было сказано о том, что когда-то, в советское время, мы отпугнули людей, приезжавших из республик, потому что создавали им условия, где их унижали, обижали, и естественно, с таким настроением они возвращались. К сожалению, то же самое мы делаем то же самое по отношению к нашим соотечественникам, к русским людям. У нас есть проект «Не один-на-один», мы подписали соглашение с МВД, и в рамках этого соглашения мы просто спасаем людей, которые сталкиваются просто с вопиющим обращением, которое они получают здесь, когда приезжают за видом на жительство, гражданством, или вообще возвращаются к себе на родину», – сказала она Симоньян.

Она привела несколько примеров и отметила, что поручение Путина семнадцатилетней давности о доработке соответствующего законодательства до сих пор не выполнено.

«Приведу только примеры. 93-летний ветеран Великой Отечественной войны, ему отказывали в получении паспорта из-за того, что его украинское удостоверение не действует на территории России. Человек во время войны участвовал в ликвидации бандеровского подполья, охранял Львовскую железную дорогу – «Не дадим ему гражданства». Мы добились, дали паспорт.

82-летняя блокадница Аркадия Мальцева. Во время войны оказалась в Донбассе, стала беженкой, пережила и блокаду Ленинграда, и Донбасс и обстрелы. На основании того, что у неё «потёртое» свидетельство о рождении, ей не давали гражданства. Она рыдала перед нашими телекамерами, говорила: «Это же не честно, ну как вы можете?!».

Таких историй десятки тысяч. В 2002 году я вела телемост с президентом из Душанбе, где он пообещал дать гражданство Герою России прапорщику Козлову, знаменитая была история. И тогда он сказал: «Законодательство в этой сфере нуждается в доработке». Прошло 17 лет. Я просто прошу вас: пожалуйста, доработайте», – призвала Симоньян.