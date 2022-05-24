В Госдуме обвинили правительство в неисполнении морального долга перед бойцами Донбасса

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Новости Украины

Правительство РФ больше месяца не реагирует на представленный еще 7 апреля Госдумой РФ законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий военнослужащих ЛДНР, которые являются гражданами России.

Об этом сегодня на заседании парламента заявил депутат Михаил Матвеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До настоящего времени нет отзыва. Я направлял на имя Мишустина и письмо, и телеграмму. Надо поторопить их. В чем задержка? Они против, но стесняются об этом сказать? Вопрос важный – и с моральной точки зрения, и с точки зрения обороны», – сказал Матвеев.

Госдума РФ приняла закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации на Украине 23 марта. Тогда же был поднят вопрос о присвоении такого же статуса военнослужащим ЛДНР.