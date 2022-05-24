В Госдуме обвинили правительство в неисполнении морального долга перед бойцами Донбасса

24.05.2022  18:28 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Финансы
Новости Украины

Правительство РФ больше месяца не реагирует на представленный еще 7 апреля Госдумой РФ законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий военнослужащих ЛДНР, которые являются гражданами России.

Об этом сегодня на заседании парламента заявил депутат Михаил Матвеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Правительство РФ больше месяца не реагирует на представленный еще 7 апреля Госдумой РФ законопроект...

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«До настоящего времени нет отзыва. Я направлял на имя Мишустина и письмо, и телеграмму. Надо поторопить их. В чем задержка? Они против, но стесняются об этом сказать? Вопрос важный – и с моральной точки зрения, и с точки зрения обороны», – сказал Матвеев.

Госдума РФ приняла закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации на Украине 23 марта. Тогда же был поднят вопрос о присвоении такого же статуса военнослужащим ЛДНР.

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