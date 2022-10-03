В Госдуме объяснили, как на курсе рубля скажется присоединение Донбасса, Херсона и Запорожья

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов объяснил на пресс-конференции в Москве, как присоединение бывших областей Украины скажется на курсе рубля.

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«Я не вижу чёткой прямой связи между ситуацией на финансовом рынке, ситуаций, связанных с курсом рубля и присоединением наших новых субъектов – республик и областей.

Мне кажется, что к такому варианту все были готовы – это не что-то такое неожиданное, что произошло буквально вчера.

Мы все понимаем, как здесь, в России, так и западные контрагенты, что санкционное давление будет присутствовать, где-то нарастать, насколько это уже возможно для стран Запада, как они себе будут оценивать целесообразность этого санкционного давления, об этом идёт много споров. Поэтому прямой зависимости я не вижу», – сказал Кирьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».