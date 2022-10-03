В Госдуме объяснили, как на курсе рубля скажется присоединение Донбасса, Херсона и Запорожья

03.10.2022  23:41 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Донбасс, Новороссия, Россия, Финансы


Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов объяснил на пресс-конференции в Москве, как присоединение бывших областей Украины скажется на курсе рубля.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов объяснил на пресс-конференции в Москве, как...

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«Я не вижу чёткой прямой связи между ситуацией на финансовом рынке, ситуаций, связанных с курсом рубля и присоединением наших новых субъектов – республик и областей.

Мне кажется, что к такому варианту все были готовы – это не что-то такое неожиданное, что произошло буквально вчера.

Мы все понимаем, как здесь, в России, так и западные контрагенты, что санкционное давление будет присутствовать, где-то нарастать, насколько это уже возможно для стран Запада, как они себе будут оценивать целесообразность этого санкционного давления, об этом идёт много споров. Поэтому прямой зависимости я не вижу», – сказал Кирьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Однако депутат признал, что курс доллара в ближайшее время может вырасти, поскольку это было бы выгодно для российского бюджета (например, при продаже энергоносителей за рубеж).

«У нас как-то была пресс-конференция, когда доллар был за 100, и были прогнозы, я говорил, что будет 55, возможно, будет ниже. Вот, сегодня эта история есть.

Так же, как и большинство коллег в Госдуме, в правительстве, я считаю, что для бюджетного благополучия нужен более ослабленный курс рубля.

Минэкономразвития в прогнозе даёт цифру к концу года 66 рублей за доллар. Большое количество дискуссий вокруг этой цифры, но весь диапазон, наверное, укладывается в 60-80 рублей», – спрогнозировал Кирьянов.

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