В Госдуме объяснили, когда пройдут референдумы на Юго-Востоке бывшей Украины

03.06.2022  12:12 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Референдумы о вхождении в состав России на освобожденных территориях Украины пройдут тогда, когда там будет обеспечена безопасность.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава фракции ЛДПР в Госдуме, председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Референдумы о вхождении в состав России на освобожденных территориях Украины пройдут тогда, когда там...

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По мнению Слуцкого, эти процедуры обязательно должны будут произойти, когда сами местные жители решат, что хотят этого.

«Проведение референдума в Донецке, Луганске, Херсоне, Запорожье о вхождении в том числе в состав России, о том, как людям жить дальше, требует желания самих людей. Они решат, и тогда пройдут референдумы.

И второе не менее важное условие – безопасность. Давайте вспомним «Крымскую весну». Там референдумы проходили тогда, когда уже безопасность вежливые «зеленые человечки» обеспечили Крыму и Севастополю. Поэтому, пока еще нацисты обстреливают эти регионы, рано говорить о любых референдумах. Пока безопасность полностью не обеспечена, а мы видим удары, к великому сожалению, продолжаются, говорить о референдумах рано», – завил Слуцкий.

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