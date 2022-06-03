В Госдуме объяснили, когда пройдут референдумы на Юго-Востоке бывшей Украины

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Новости Украины

Референдумы о вхождении в состав России на освобожденных территориях Украины пройдут тогда, когда там будет обеспечена безопасность.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава фракции ЛДПР в Госдуме, председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Слуцкого, эти процедуры обязательно должны будут произойти, когда сами местные жители решат, что хотят этого.

«Проведение референдума в Донецке, Луганске, Херсоне, Запорожье о вхождении в том числе в состав России, о том, как людям жить дальше, требует желания самих людей. Они решат, и тогда пройдут референдумы. И второе не менее важное условие – безопасность. Давайте вспомним «Крымскую весну». Там референдумы проходили тогда, когда уже безопасность вежливые «зеленые человечки» обеспечили Крыму и Севастополю. Поэтому, пока еще нацисты обстреливают эти регионы, рано говорить о любых референдумах. Пока безопасность полностью не обеспечена, а мы видим удары, к великому сожалению, продолжаются, говорить о референдумах рано», – завил Слуцкий.