В Госдуме объяснили, почему институт «граждан мира» – это оружие против России

21.09.2020, Москва, Владимир Гладков

США придумали институт и идеологию «граждан мира» только для того, чтобы заставить россиян отказаться от собственной страны, и впоследствии уничтожить обескровленную Россию.

Об этом в эфире YouTube-канала «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Существует 200 наций. Вам надо оттяпать часть Белоруссии от русско-советской нации. А потом и Ленинград, и Москву, Хабаровск, Владивосток и так далее.

Для этого в национально-конкурентной борьбе нанимаются или мобилизуются сторонники, пятая колонна, Дудь, Nexta. То есть, грубо говоря, молодой гитлеровский солдат вместе с Власовым решают эти вопросы.

Дальше этой нации сказать сразу «Отдайте нам Минск или Санкт-Петербург» нельзя. Значит, они говорят: «Мы вам придумали идеологию мирового гражданина». То есть, для вас на переходный период, придумали идеологию – вы теперь не гражданин России, вы не гражданин Белоруссии. Вы «гражданин мира», – сказал он.

Евгений Фёдоров подчеркнул, что главная задача таких «граждан мира» – это отказ от собственного отечества, которое с лёгкостью возьмут под свой контроль США.

«И вот, задача «граждан мира» – ни в коем случае не быть гражданами России, то есть, не защищать своё Отечество, как деды и прадеды. А стать «гражданином мира». Вот для «граждан мира» американцы придумали «мировые паспорта», и вы какое-то время путешествуете.

А когда с Россией закончат, «мировое гражданство» закроют. И это будет гражданство Америки. Такой себе «паспорт поляка», только мирового значения.

Причём американцы не отказываются от своей территории – никто не собирается отдавать Техас Мексике. А вот вы, ребята, откажитесь. Для вас территория не важна, вы же теперь гражданин мира, так что откажитесь. А для нас ничего не будет, для нас другие правила. Вот для вас, животных и туземцев, вот такие правила», – резюмировал депутат.