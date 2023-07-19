В Госдуме объяснили, почему невозможна заморозка конфликта с Украиной

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Россия не готова пойти на заморозку конфликта с Украиной, поскольку даже в случае прекращения огня сохраняется серьёзная террористическая угроза со стороны бандеровцев.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надводные и подводные дроны тоже могут нападать на суда, и никто не гарантирует, что этого не произойдёт. Причём – чьи это будут дроны, неизвестно. Причём мы и понимаем, что и со стороны Украины могут быть провокации – они могут атаковать гражданские суда, при этом обвиняя в этом Россию», – сказал депутат.

Он подчеркнул, что конфликт на Украине не может быть заморожен до тех пор, пока не исчезнет террористическая угроза со стороны неонацистов.

«Атаки на Крымский мост продолжатся. Именно это нам и говорит, что конфликт не может быть заморожен, или пойти по корейскому сценарию. Потому что мы понимаем – даже если конфликт будет заморожен, наши люди всегда будут под угрозой нападения, террористических атак. Потому что сегодня Украина превратилась в террористическое государство, которое поддерживается международными силами. Это уникальная ситуация – весь мир знает, что Украина использует террористические методы, весь мир знает, что запад их поддерживает, и помогает проводить теракты. Поэтому вероятность дальнейших терактов есть. Противник не остановится ни перед чем. У него нет морали, нет каких-то ограничений. Поэтому, с учётом того, что вся разведка НАТО работает на украинский терроризм, мы должны быть готовы ко всему», – резюмировал Спиридонов.